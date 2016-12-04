نهاية الشوط الأول.. المصرى يتقدم على أسوان 1 - 0

كتب سليمان النقر

انتهى الشوط الأول من مباراة المصرى مع أسوان بتقدم الفريق البورسعيدى بهدف نظيف فى المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى العام.

أحرز أحمد أيمن منصور ظهير أيسر المصرى لفريقه في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد استقباله عرضية من الجبهة اليمنى وسددها مباشرة في مرمى أسوان.

فيما ألغى أحمد الغندور حكم اللقاء هدف لأسوان عن طريق معاذ الحناوى في الدقيقة 21 بداعى التسلل.

واستمر تقدم المصرى رغم محاولات أسوان بعد دخول هدف في مرماهم حتي نهاية الشوط الاول بهدف نظيف.