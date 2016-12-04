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السيسى يوجه بإقامة مشروعات عملاقة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية

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السيسى يوجه بإقامة مشروعات عملاقة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية السيسى يوجه بإقامة مشروعات عملاقة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية

>كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى  وزراء الدفاع، والداخلية، والمالية، والتموين، فضلاً عن رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

 

 

 

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تقوم بها لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة فى الأسواق، حيث وجه الرئيس بقيام الحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص، لإقامة مشروعات مشتركة عملاقة لإنتاج السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها، وذلك لضمان وصول تلك السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة، والحد من الاستيراد.

 

 


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