أطعمة تمنع ظهور التجاعيد

البشرة هي طبقة الجلد الخارجية، والتي تعتبر مرآة تعكس الصحة العامة للجسم. ومن منطلق ذلك، نسعى دائماً للحفاظ على رونقها و شبابها و صحّتها. ولأنّ البشرة سريعة التأثر بالإجهاد والتعب و نوعيات الغذاء و حتى حرارة الجو، و كلها يمكن أن تسبّب الشيخوخة، من المهم أن نحرص على تناول الأطعمة التي تمنع الشيخوخة مثل:



أطعمة تحمي من شيخوخة البشرة:

التوت: يساعد في التخلص من تأثيرات البيئة والتلوث الذي يضر بالبشرة، كما يجدد الخلايا للحصول على بشرة جديدة.

الأسماك: السلمون والتونا يحتويان على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3، التي تساعد على التخفيف من ظهور التجاعيد.

الأفوكادو: يحتوي الأفوكادو على الكثير من الدهون الجيدة للجسم والبشرة، ويحارب حب الشباب وتجاعيد البشرة، ويخلّص الجسم من المواد السامة.

الجزر: مصدر مهم للبيتاكاروتين الذي يقي الجلد من أشعة الشمس الضارة، ويحمي البشرة من التجاعيد.

الفلفل الأحمر: من أفضل مصادر الفيتامين سي الضروري لإنتاج الكولاجين، ما يؤخر ظهور التجاعيد، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من البيتاكاروتين.

الطماطم: تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتحسّن نظام الأوعية الدموية.

البطيخ:غنى بمادة الليكوبين، حيث يساعد على منع و تأجيل ظهور علامات التقدم في السن.

الرمان: غني بمضادات الأكسدة التي يحتاجها جسم الإنسان، مثل فيتامينسيوالتي تمنع جفاف الجلد و تمنع وتؤجل ظهور علامات تقدم السن، وتمنع أيضا الشيخوخة.

الملفوف: غني بفيتامين ك الذي يزيل شحوب البشرة نتيجة الرجيم أو التعب، كما يمحي علامات السهر تحت العيون.

الشمام: غني بفيتامين أ الذي يقاوم علامات تقدم السن ويعالج مشاكل البشرة ويحافظ على مرونتها.