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أطعمة تمنع ظهور التجاعيد

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الأحد 04-12-2016 17:40

البشرة هي طبقة الجلد الخارجية، والتي تعتبر مرآة تعكس الصحة العامة للجسم. ومن منطلق ذلك، نسعى دائماً للحفاظ على رونقها و شبابها و صحّتها. ولأنّ البشرة سريعة التأثر بالإجهاد والتعب و نوعيات الغذاء و حتى حرارة الجو، و كلها يمكن أن تسبّب الشيخوخة، من المهم أن نحرص على تناول الأطعمة التي تمنع الشيخوخة مثل:


أطعمة تحمي من شيخوخة البشرة:
التوت: يساعد في التخلص من تأثيرات البيئة والتلوث الذي يضر بالبشرة، كما يجدد الخلايا للحصول على بشرة جديدة.
الأسماك: السلمون والتونا يحتويان على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3، التي تساعد على التخفيف من ظهور التجاعيد.
الأفوكادو: يحتوي الأفوكادو على الكثير من الجيدة للجسم والبشرة، ويحارب حب الشباب وتجاعيد البشرة، ويخلّص الجسم من المواد السامة.
الجزر: مصدر مهم للبيتاكاروتين الذي يقي الجلد من أشعة الشمس الضارة، ويحمي البشرة من التجاعيد.
الفلفل الأحمر: من أفضل مصادر الفيتامين سي الضروري لإنتاج الكولاجين، ما يؤخر ظهور التجاعيد، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من البيتاكاروتين.
الطماطم: تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتحسّن نظام الأوعية الدموية.
البطيخ:غنى بمادة الليكوبين، حيث يساعد على منع و تأجيل ظهور علامات التقدم في السن.
الرمان: غني بمضادات الأكسدة التي يحتاجها جسم الإنسان، مثل فيتامينسيوالتي تمنع جفاف الجلد و تمنع وتؤجل ظهور علامات تقدم السن، وتمنع أيضا الشيخوخة.
الملفوف: غني بفيتامين ك الذي يزيل شحوب البشرة نتيجة الرجيم أو التعب، كما يمحي علامات السهر تحت العيون.
الشمام: غني بفيتامين أ الذي يقاوم علامات تقدم السن ويعالج مشاكل البشرة ويحافظ على مرونتها.

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