لجنة من الآثار لإعداد تقرير عن أعمال الترميم بدير الأنبا بضابا فى قنا

قنا - هند المغربى

قال مصدر مطلع لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة من خبراء الآثار لإعداد تقرير مفصل عن أعمال الترميمات فى دير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادى، وهل تم تنفيذها وفق القواعد والأصول المتبعة بما يحافظ على الدير كآثر أم تم تغير معالمه الآثرية؟.

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية بقنا برئاسة الرائد أحمد عبد الهادى وإشراف العقيد أدهم الفاتح، تقاعس مفتشى منطقة آثار نجع حمادى القبطية والإسلامية بقنا عن الإشراف على أعمال ترميمات دير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا .

وكانت معلومات قد وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد وجود أعمال ترميم وبناء أدوار مخالفة داخل دير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، نتيجة تقاعس لجنة الاشراف عن متابعة أعمال الترميمات.