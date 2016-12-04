عباس شومان من دمياط: جئنا للحوار مع الشباب المسيحي قبل المسلم

دمياط - معتز الشربينى

قال الدكتور عباس شومان وكيل مشيخة الأزهر الشريف أننا جئنا بقلوب مفتوحة إلى شباب مصر كافة ودمياط خاصة، مسيحيها قبل مسلميها للحوار معهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر "الأزهر والحوار الوطني المجتمعي نحو مستقبل أفضل للشباب"، الذى عُقد بكلية الآداب بجامعة دمياط، عصر اليوم الأحد بحضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط واللواء نادر جنيدى مدير امن دمياط والدكتور ممدوح نعمة الله القائم بأعمال رئيس جامعة دمياط والدكتور سيد دعدور نائب رئيس جامعة دمياط والدكتور محمد أبو زيد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور مجدي قراميط رئيس المعاهد الأزهرية بدمياط.

وأشاد شومان بحضور ممثلي الكنيسة فى دمياط قائلا: إننا كنسيج المجتمع نعمل معا من خلال بيت العائلة.

واستمع الحضور إلى أسئلة الطلاب التى تضمنت سؤال من طالب ميسحى يطالب الكنيسة بتنظيم ندوات للحوار كما يفعل الأزهر كما طلب الطلاب من المحافظ نبذة عن فندق اللسان برأس البر، وإمكانية تشغيل أبناء دمياط فيه وكذلك الاستفادة من طاقات الشباب فيما يعود بالنفع على المحافظة.