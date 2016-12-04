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الجيوشى لطلاب القسم اللوجيستى: "مصر أولا واقلعوا خوذة المنحة الأمريكية"

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الجيوشى لطلاب القسم اللوجيستى: "مصر أولا واقلعوا خوذة المنحة الأمريكية" الجيوشى لطلاب القسم اللوجيستى: "مصر أولا واقلعوا خوذة المنحة الأمريكية"

>بورسعيد - محمد عزام

وجه الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، اليوم الأحد، كلماته لطلاب القسم اللوجيستى بمدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية البحرية ببورفؤاد؛ خلال حفل الافتتاح قائلاً لهم "أول ما تشوفوا أى حاجة لابد أن تكون أولاً ثم أى حد تانى".

 

وقال الجيوشى إنه مع كامل الاحترام والتقدير لهيئة المعونة الأمريكية؛ إلا أنه لابد أن تكون مصر أولاً؛ مطالباً الطلاب بنزع الخوذة التى حوت فى مقدمتها شعار "المعونة الأمريكية".

 

وهتف الحاضرون حينها قائلون "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر"؛ مؤيدين ما قاله نائب الوزير؛ وذلك رغم تواجد مسئولى الوكالة الأمريكية.

 

يذكر أنه كان قد افتتح الدكتور نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، قسم اللوجيستيات بمدرسة بورسعيد الثانوية الصناعية البحرية ببورفؤاد، بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومشروعها "الوايز"؛ لتخريج طلاب ذوى كفاءة عالية للعمل فى مشروعات قناة السويس القومية ‏والموانئ؛ حيث تم تدشين أول فصوله بـ30 طالباً.


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