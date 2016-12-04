رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يبدى استياءه من معد شها ويحيل موجه للتحقيق

توجه اليوم، الشيخ السيد محمود سراج، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، إلى معهد شها الإعدادى الثانوى للبنين، وعبر لشيخ المعهد عن إستياءه الشديد من عدم الانضباط فى إدارة المعهد.

وتفقد "سراج" سير العملية التعليمية بالفصول، واختبر بعض الطلاب فى موضوع درس الحصة، وطالب المعلمين ببذل مزيد من الجهد، وتدريب الطلاب على الإمتحانات.

وتأكد سراج من التزام المدرسين بتحضير الدروس، ووضع صورة من المنهج المدرسى فى دفتر التحضير، وتفقد معمل العلوم بالمعهد وأطلع على سجلات المعمل، وطالب بتكثيف إجراء التجارب العلمية بالمعمل.

وأمر وكيل الوزارة بتحويل الموجه المتابع للمعهد فى هذا اليوم للشئون القانونية لتغيبه عن الحضور للمعهد.