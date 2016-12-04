أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على ربة منزل قبل ترويجها 5 كيلو من مخدر الفودو بالعمرانية

Google+ Print
القبض على ربة منزل قبل ترويجها 5 كيلو من مخدر الفودو بالعمرانية القبض على ربة منزل قبل ترويجها 5 كيلو من مخدر الفودو بالعمرانية

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على ربة منزل، لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتها 5 كيلو من مخدر الفودو بالعمرانية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد اتجار ربة منزل بالمواد المخدرة، وترددها على منطقة العمرانية، لترويج مخدر الفودو على عملائها.

وبإعداد كمين لها تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبحوزتها 5 كيلو من مخدر الفودو، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات للاتجار بها وترويجها على عملائها، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365