القبض على ربة منزل قبل ترويجها 5 كيلو من مخدر الفودو بالعمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على ربة منزل، لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتها 5 كيلو من مخدر الفودو بالعمرانية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد اتجار ربة منزل بالمواد المخدرة، وترددها على منطقة العمرانية، لترويج مخدر الفودو على عملائها.

وبإعداد كمين لها تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبحوزتها 5 كيلو من مخدر الفودو، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات للاتجار بها وترويجها على عملائها، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.