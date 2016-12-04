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غدا.. أولى جلسات محاكمة محامى "الظواهرى" بتهمة إهانة المستشار شرين فهمى

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غدا.. أولى جلسات محاكمة محامى "الظواهرى" بتهمة إهانة المستشار شرين فهمى غدا.. أولى جلسات محاكمة محامى "الظواهرى" بتهمة إهانة المستشار شرين فهمى

>كتب أحمد إسماعيل

تنظر الدائرة 13 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، غدا الاثنين، أولى جلسات محكمة المحامى على إسماعيل دفاع "الظواهرى"، لاتهامه بإهانة المستشار محمد شرين فهمى.

 

كانت نيابة الاستئناف قررت إحالة المحامى على إسماعيل إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت له تهمة إهانة القضاة، وكشفت التحقيقات نشوب مشادة كلامية بين محامى الظواهرى ورئيس الدائرة أثناء نظر محاكمة خلية الظواهرى، بسبب طلب رئيس المحكمة من الدفاع توجيه أسئلة مفيدة إلى الشهود، فرد على إثرها الدفاع على هيئة المحكمة، ما اعتبرته المحكمة إهانة لها.

 


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