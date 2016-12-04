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«سياسي ليبي» يوضح العلاقة بين اشتباكات طرابلس وبين انتخاب «ترامب»

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«سياسي ليبي» يوضح العلاقة بين اشتباكات طرابلس وبين انتخاب «ترامب» «سياسي ليبي» يوضح العلاقة بين اشتباكات طرابلس وبين انتخاب «ترامب»

المحلل السياسي الليبي، سالم الشريف

قال المحلل السياسي الليبي، سالم الشريف، إن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس وقعت بين تشكيلات وميلشيات مسلحة خارجة شرعية الدولة، جزء منها يتبع “المجلس الرئاسي” وأغلبها تابعة لـ”الإخوان المسلمين”، وأخرى تتبع “حكومة الانقاذ”، معتبرا أن تلك الاشتباكات وقعت نتيجة ضعف المجلس الرئاسي.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة لفضائية “الغد” ، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن المغزى السياسي من تلك الاشتباكات مرتبط بانتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ، والذي يعتبر جماعة “الإخوان” تنظيماً إرهابياً، مشيرا إلى أن تلك الاشتباكات تأتي كمحاولة للضغط على البرلمان لعدم اعتبار تلك التشكيلات التابعة لـ”الإخوان” و”المجلس الرئاسي” بأنها تابعة للشرعية وأنها تقاتل الإرهابيين.

وأوضح الشريف، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لا تستطيع ان تتحدث في تلك الأمور لأنها خارج سيطرة الدولة وهناك اتفاق سياسي وترتيبات أمنية لم تنجز إلى حد اللحظة، مؤكدا أن هناك تقصير مُتعمد من “لجنة الحوار” ومن الدول التي رعت حكومة الوفاق الوطني، داعيا إلة تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت.

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