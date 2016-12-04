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رئيسة وزراء بريطانيا تحضر قمة مجلس التعاون الخليجي بالبحرين

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رئيسة وزراء بريطانيا تحضر قمة مجلس التعاون الخليجي بالبحرين رئيسة وزراء بريطانيا تحضر قمة مجلس التعاون الخليجي بالبحرين

تيريزا ماي

قال المتحدث باسم البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الأحد، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستحضر قمة مجلس التعاون الخليجي السابعة والثلاثين التي ستعقد في المنامة عاصمة البحرين يومي الثلاثاء والأربعاء.

وزيارة ماي هي الأولى لمنطقة الخليج منذ تقلدها المنصب في يوليو.

وقال إدوين صمويل في بيان أصدره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي إن حضور ماي القمة الخليجية “يؤكد أن انخراط بريطانيا ودورها الفاعل في المنطقة لا يزال قويا ولم يتأثر بالتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن الزيارة تظهر أيضا أن “العلاقات البريطانية-الخليجية كانت قوية في الماضي وستبقى كذلك الآن ومستقبلا”.

ومضى البيان قائلا “مما لاشك فيه أن قرار رئيسة الوزراء ماي أن تكون الزيارة الأولى لها إلى منطقة الشرق الأوسط زيارة للخليج ومشاركة في أعمال القمة الخليجية رسالة بريطانية قوية بأن لندن لا تنسحب من العالم وخصوصا المنطقة بل تعزز علاقاتها مع الحلفاء والشركاء.

“كما تعني أن أمن ورخاء دول الخليج أولوية بارزة للحكومة البريطانية، فعلاقاتنا تتعدى المصالح الاقتصادية والتجارية إلى علاقات استراتيجية وشراكات في مختلف المجالات”.

وكانت ماي قد أكدت في وقت سابق التزام بلادها بأمن الخليج “بما في ذلك من خلال القاعدة البحرية البريطانية إتش.إم.إس الجفير” في البحرين.

وكان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد وجه دعوة رسمية لماي خلال اجتماع بينهما في لندن في أواخر أكتوبر تشرين الأول لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي ضيفة شرف.

ويضم مجلس التعاون الخليجي بجانب البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان.

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