لأول مرة.. لميس الحديدي تؤدي اسكتش كوميدي فى «هنا العاصمة»

كتبت- إنجى لطفى

تسضيف اليوم، الإعلامية «لميس الحديدي» مقدمة برنامج ” هنا العاصمة ” على CBC، نجوم برنامج “SNL” بالعربية في حلقة الليلة، وسوف تؤدي لميس الحديدي، اسكتشا كوميديًا خلال حلقة اليوم، ومن المقرر أن يحضر 11 شابًا كوميديا من النجوم الشباب.

ويتحدث ضيوف الحلقة عن كواليس البرنامج وما أبرز المواقف التي حدثت لهم أثناء تصويره، وهل الجمهور الموجود على المسرح حقيقي، وكيف يرون مستقبل البرامج الكوميدية في مصر.

كما يتطرق الضيوف إلى حديثهم عن أعمالهم الفنية، ورحلتهم في عالم الكوميديا، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.