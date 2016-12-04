بوتين: ترامب رجل ذكي وسيتفهم المسؤوليات الجديدة سريعًا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع تلفزيون «إن.تي.في» إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رجل ذكي وسيتفهم مستوى مسؤولياته الجديدة سريعًا.

وكان بوتين تحدث من قبل عن أمله في أن يساعد ترامب في استعادة العلاقات الأمريكية الروسية وقال محللون إنه من المرجح أن يكبح انتقاده للغرب قبل تنصيب ترامب في يناير.

وبحسب “رويترز” فقد نقلت قناة “إن.تي.في” عن بوتين قوله في المقابلة التي نشرت على موقع القناة الإلكتروني يوم الأحد “كان ترامب رجل أعمال. إنه رجل دولة بالفعل وهو رئيس الولايات المتحدة إحدى الدول الرائدة في العالم، يشير تحقيقه نجاحا في مجال العمل إلى أنه رجل فطن. وإذا كان رجلا فطنا فمن ثم سيتفهم تماما وسريعا المستوى الآخر من المسؤولية. نعتقد أنه سيتصرف من واقع هذه المواقف”.