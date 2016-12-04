«أسماء مصطفى» تحرج ضيفها وتنهى الحلقة على الهواء

دخلت الإعلامية أسماء مصطفى، في جدال مع أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، بسبب تطاوله على مصر، وقوله بأن مصر “ذلت نفسها” لصندوق النقد الدولي، لذلك حررت سعر صرف الجنيه.

أحرجت “أسماء”، ضيفها خلال حلقة اليوم، الأحد، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية النهار، وقامت بإنهاء الحلقة قبل موعدها، اعتراضًا على إهانة رئيس رابطة السيارات لمصر، مؤكدةً أن صندوق النقد لم يُجبر مصر على تحرير سعر الصرف، ولم يملي علينا أي شيء.

أضافت مذيعة النهار أن مصر ” مابتتزلش لحد ودي فلوس واخدينها وبنسددها وتعاملاتنا مع البنك كلها زي الفل”، مشيرةً إلى أن ما اتخذته مصر هي قرارات اصلاح اقتصادية 100% باعتراف كافة الخبراء الدوليين، ولا يوجد من يُجبر مصر على شيء.

اختتمت “أسماء” حديثها قائلةً “ده قرار دولة احنا ما بنزلش نفسنا لحد، ما حدش بيدينا حاجه لله ولا بيملي علينا حاجة، واعتذر للمشاهدين عما قاله الضيف”.