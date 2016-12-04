مصر واليونان تنفذان التدريب البحري الجوي المشترك «ميدوزا 2016»

غادرت عناصر من القوات البحرية والجوية المصرية إلى اليونان، للمشاركة في فعاليات التدريب المصري اليوناني المشترك “ميدوزا 2016″ ، والذي تجرى فعالياته خلال الفترة من الثامن حتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري، ويستمر لعدة أيام، في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

ويتضمن التدريب العديد من الأنشطة والفعاليات، والتي تشمل تخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة، وتنفيذ تشكيلات إبحار مشتركة نهارًا وليلًا، وتنفيذ عمليات الإعتراض البحري وحق الزيارة، والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ إجراءات البحث والإنقاذ، وتبادل البلاغات بين الوحدات والقطع البحرية، وتدريب أطقم الوحدات البحرية على تنفيذ التمارين المختلفة بالبحر.

ومن المقرر أن يشارك عناصر القوات الجوية لتنفيذ عدة مهام تدريبية بالتعاون مع سلاح الجو اليوناني، تشمل أعمال التخطيط والقيادة والسيطرة وتنفيذ العمليات الهجومية والدفاعية المشتركة، وفقًا لأرقى التكتيكات الجوية.

يأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر المتوسط.