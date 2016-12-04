ختان الذكور .. الوقت الأمثل لإجرائه

يعدُّ الختان عمليَّة جراحيَّة بسيطة تجرى للذكور حديثي الولادة، حيث يُزال خلال هذه العمليَّة الجلد الذي يغطي الجزء الأمامي من العضو الذكري للطفل الذي يسمى «القلفة»، وذلك لحمايته من الأمراض، التي تصيب الجهاز البولي وعادة تتم هذه العمليَّة بعد الولادة مباشرة أو في الأيام الأولى من عمر الطفل.

للتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع التقت «سيدتي نت» بالاستشارية في طب الأسرة الدكتورة شريفة عبد الله الزهراني.



• الوقت الأمثل لإجراء عمليَّة الختان:

ـ عادة ما ينصح الأطباء بإجراء عمليَّة الختان بعد الولادة مباشرة وفي خلال الأسبوع الأول من ولادة الطفل، لأنَّه في هذه الفترة لا يزال شعوره بالوجع والألم قليلا مقارنة بإجراء العمليَّة في سن أكبر والطفل أكثر وعياً.

ـ ولكن في حال أكمل الرضيع أربعة أشهر يصبح الختان إلزامياً.

• الحالات التي يضطر فيها الطبيب تأخير ختان الطفل:

ـ ولادة الرضيع بوزن منخفض أو قبل موعد ولادته.

ـ صغر العضو الذكري للطفل بشكل ملحوظ لا يمكن معه إجراء عمليَّة الختان.

ـ مرض الرضيع أو حاجته للبقاء في حضانة الرضع.

ـ وجود تشوه في العضو الذكري يتطلب الانتظار لمعرفة طريقة الختان الأنسب لإصلاح هذا التشوه.

ـ وجود فتحه البول في الأسفل أو الأعلى وليس في المنتصف.



• أضرار تأخير الختان:

ـ ستصبح عمليَّة جراحيَّة تستلزم تخديراً كلياً للطفل لإجرائها.

ـ زيادة فرصة حدوث فقر الدم أو النزف الشديد.



• فوائد الختان للذكور:

ـ الختان يقلل من الإصابة بمرض الإيدز.

ـ يقي من خطر التهابات المسالك البوليَّة.

ـ الذكور الذين أجروا عمليَّة الختان أقل عرضة للإصابة بسرطان القضيب.

ـ تساعد على سهولة تنظيف العضو الذكري وتطهيره.

• الختان عمليَّة بسيطة، لكن من الممكن أن يكون لها مضاعفات ومخاطر فهناك علامات خطر قد تظهر على طفلك تدل على وجود مشكلة:

ـ ظهور علامات التهاب على القضيب مثل تورم شديد واحمرار.

ـ النزيف غير الطبيعي وعدم توقفه.

ـ عدم تبول الرضيع بعد 12 ساعة من العمليَّة.

ـ التنقيط: نزول بعض نقاط من البول من عضو الطفل.



• هناك بعض العلامات التي نادراً ما تظهر وهي:

ـ الالتصاق، حيث ينصهر الجزء الأمامي للعضو الذكري «الحشفة» مع بقايا «القلفة».

ـ اختباء جزء من مقدمة العضو الذكري أو تختبئ كلها.

ـ حدوث ضيق في فتحة مجري البول.