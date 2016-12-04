الإنتاج الحربى يهزم الشرقية 3/0

كتبت ندى مجاهد

نجح فريق الإنتاج الحربى بقيادة مديره الفنى شوقى غريب، فى الفوز على الشرقية بنتيجة 3/0 فى إطار المباراة، التى جمعت بينهما فى الجولة الثالثة عشر بالدورى الممتاز باستاد بنها.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الإنتاج الحربى بهدف أحمد مجدى من ركلة جزاء، سددها محمود فتح الله ولكن لم تدخل الشباك، حتى سجلها الأول فى الدقيقة 31.

وشهد الشوط الثانى محاولات من كلا الفريقين لإحراز الأهداف ولكن تماسك دفاع الإنتاج الحربى لحصد الثلاث نقاط، حتى تمكن وليد حسن من إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 90، ليعزز صلاح أمين الفوز بإحراز الهدف الثالث فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من ضائع.