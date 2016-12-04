بالصور.. تجمهر أولياء أمور طلاب مدرسة بأسيوط لتأخر أعمال الصيانة

أسيوط - ضحا صالح

تجمهر العشرات من أولياء أمور طلاب مدرسة منشأة همام التابعة لإدارة البدارى التعليمية بأسيوط أمام المدرسة، نظرا لتأخر البدء فى أعمال الصيانة بالمدرسة، بعد قرار نقلهم لمدارس النواميس والتناغة الغربية فى 5 نوفمبر الماضى عقب السيول التى ضربت المحافظة مؤخرا، وتلقيهم العديد من الوعود بانتهاء أعمال الصيانة فى غضون 40 يوما، لكنهم فوجئوا بعدم الانتهاء من أعمال الصيانة حتى الآن.

وامتنع الطلاب عن الذهاب لمدرسة النواميس الإعدادية التى كان قد تم نقلهم لها باستثناء حضور 13 طالبا فقط، وعبر الطلاب وأولياء أمورهم عن غضبهم الشديد لتأخر البدء فى أعمال الصيانة بعد قرار إخلائها من هيئة الأبنية التعليمية، نظرا لبعد المسافة بينهم وقرية النواميس مطالبين بسرعة البدء والانتهاء من أعمال الصيانة كى يتمكنوا من عودتهم لمدرسة الأصلية.

ومن جانبهما تحرك محمد عبد الرحمن زناتى مدير إدارة البدارى التعليمية، والعميد عصام إسماعيل مأمور مركز شرطة البدارى، لمقر المدرسة عقب تلقيهما بلاغا من نوبتجى المدرسة، وتم التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور وأهالى القرية لفض التجمهر، وكذلك التواصل مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط وهيئة الأبنية التعليمية لسرعة تنفيذ أعمال الصيانة.