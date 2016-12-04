أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تجمهر أولياء أمور طلاب مدرسة بأسيوط لتأخر أعمال الصيانة

Google+ Print
بالصور.. تجمهر أولياء أمور طلاب مدرسة بأسيوط لتأخر أعمال الصيانة بالصور.. تجمهر أولياء أمور طلاب مدرسة بأسيوط لتأخر أعمال الصيانة

>أسيوط - ضحا صالح

تجمهر العشرات من أولياء أمور طلاب مدرسة منشأة همام التابعة لإدارة البدارى التعليمية بأسيوط أمام المدرسة، نظرا لتأخر البدء فى أعمال الصيانة بالمدرسة، بعد قرار نقلهم لمدارس النواميس والتناغة الغربية فى 5 نوفمبر الماضى عقب السيول التى ضربت المحافظة مؤخرا، وتلقيهم العديد من الوعود بانتهاء أعمال الصيانة فى غضون 40 يوما، لكنهم فوجئوا بعدم الانتهاء من أعمال الصيانة حتى الآن.

 

وامتنع الطلاب عن الذهاب لمدرسة النواميس الإعدادية التى كان قد تم نقلهم لها باستثناء حضور 13 طالبا فقط، وعبر الطلاب وأولياء أمورهم عن غضبهم الشديد لتأخر البدء فى أعمال الصيانة بعد قرار إخلائها من هيئة الأبنية التعليمية، نظرا لبعد المسافة بينهم وقرية النواميس مطالبين بسرعة البدء والانتهاء من أعمال الصيانة كى يتمكنوا من عودتهم لمدرسة الأصلية.

 

ومن جانبهما تحرك محمد عبد الرحمن زناتى مدير إدارة البدارى التعليمية، والعميد عصام إسماعيل مأمور مركز شرطة البدارى، لمقر المدرسة عقب تلقيهما بلاغا من نوبتجى المدرسة، وتم التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور وأهالى القرية  لفض التجمهر، وكذلك التواصل مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط وهيئة الأبنية التعليمية لسرعة تنفيذ أعمال الصيانة.

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365