بالصور .. ضبط 39 حالة إشغال لباعة جائلين خلال حملة بمرسى مطروح

مطروح – حسن مشالى

شنت مديرية أمن مطروح، بالتعاون بين شرطة المرافق ومجلس مدينة مرسى مطروح حملة لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط والتصدى لمحاولات عودة باعة الخضر الجائلين لشوارع وميادين المدينة، أسفرت عن ضبط 39 حالة متنوعة، وتحرير المحاضر اللازمة.

وتلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مروح، إخطارًا بضبط " 16 فرش خضار و 5 سيارات لبيع الخضروات وفاكهة و 10 حالات إشغال طريق متنوعة و2 تروسيكل لبيع الخضروات و4 بائعين جائلين و2 عربة كارو محملة بالخضار"، بالإضافة إلى ضبط 60 حالة من السلع والبضائع والأدوات المستخدمة، وسلمت جميعها لمجلس مدينة مرسى مطروح، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.