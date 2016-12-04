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إقبال كبير على أسواق تحيا مصر بالمحلة

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إقبال كبير على أسواق تحيا مصر بالمحلة إقبال كبير على أسواق تحيا مصر بالمحلة

>الغربية عادل ضرة

شهدت أسواق تحيا بمدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المواد الغذائية من لحوم ودواجن والمواد التموينية والتى تباع بأسعار مخفضة عن مثيلتها لدى التجار بالخارج تحت إشراف مباحث والطب البيطرى وإدارة التموين بالمحلة.

 

وقامت حملة من أطباء مديرية الطب البيطري بالكشف عن اللحوم المعروضة وتم مصادرة 3 أفخاذ لحوم بأحد الباكيات ملك أحمد.ع لقيامه بالذبح خارج السلخانة وتم استبعاده من المعرض والبحث عن جزار بديل لبيع اللحوم بأسعار مخفضة وتكون مذبوحة داخل السلخانة وتم تحرير محضر بقسم مباحث التموين بمعرفة المقدم حسام الغريب رئيس مباحث التموين بالمحلة.

 

ولم يتم افتتاح المعرض رسميا وإنما تشغيله بشكل تجريبى  قبل تحديد موعد تشغيله رسميا.

 

 

 


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