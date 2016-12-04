بالصور.. رئيس مدينة الباجور يطلق حملات لإزالة الإشغالات

المنوفية – محمود شاكر

كشف بسيوني عيد بسيونى رئيس مركز ومدينة الباجور أنه أطلق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمدينة اليوم للقضاء على المخالفات والحد من انتشارها وتنفيذ قرارات الازالة .

وأوضح بسيونى أن الحملات أسفرت عن 100 إزالة فورية و15 حالة ضبط مخلفات و10 محاضر إشغال طريق، لافتا الى مشاركة فايز أبو سلامة رئيس قسم الإشغالات بالمجلس والملازم علاء الدين شوقي من شرطة مرافق أشمون وقوة من مركز شرطة الباجور .

وأضاف بسيونى أن الحملات مستمرة ومتواصلة خلال الفترة القادمة وفق الضوابط القانونية الكاملة لتنفيذ الإزالات لكل المخالفين دون أى محاباة او تقصير للحد من التعديات وانتهاك الاراضى الزراعية .