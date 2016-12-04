تظاهرات داعمة للتسامح في إندونيسيا

احتشد الآلاف من السكان الأندونيسيين بمركز العاصمة جاكرتا للتعبير عن رفضهم لكافة أشكال التفرقة ودعمهم للتسامح مع الآخر أيا كان عرقه أو دينه أو ثقافته.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد أن هذه المظاهرات جاءت ردا على مسيرات سابقة دعت إليها التيارات المحافظة في أندونيسيا وهاجمت فيها حاكم جاكرتا المسيحى من أصل صينى مطالبة باعتقاله عقب إساءته للقرآن الكريم.

وقالت مصادر أمنية أندونيسية إنه تم نشر 22 ألفا من أفراد الشرطة لمنع تكرار أعمال العنف التي اندلعت إثر احتجاج قادة متشددين الشهر الماضي والتي أصيب فيها أكثر من 100 شخص باشتباكات مع الشرطة.

ويخضع حاكم جاكرتا للتحقيق بسبب تصريحات أدلى بها عن استخدام معارضيه للقرآن في الحملات السياسية فيما ينفي بورناما ارتكاب أي أخطاء لكنه اعتذر عن التصريحات.

أ ش أ