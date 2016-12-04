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بدء تفعيل مبادرة «تنقية بطاقات التموين» ببورسعيد

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بدء تفعيل مبادرة «تنقية بطاقات التموين» ببورسعيد بدء تفعيل مبادرة «تنقية بطاقات التموين» ببورسعيد

أرشيفية

المراسل- جمال نوفل

أعلن ناصرثابت، مديرعام والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الأحد، أن جميع مكاتب التموين بالمحافظة بدأت باستقبال المواطنين غير المستحقين للدعم التمويني في إطار مبادرة “تنقية بطاقات التموين” التي تنتبناها الوزارة، وذلك علي مدار 3 أشهر بدءًا من 1 ديسمبر الجاري وحتي 28 فبراير القادم.

وأكد مدير عام التموين ببورسعيد، علي إعفاء المتقدمين لحذف غير المستحقين خلال المهلة المحددة من الغرامات وقيمة السلع، علي أن يتم بدء توقيع الغرامات عليهم عقب انتهاء المهلة.

وأوضح أن الفئات التي ينطبق عليها ذلك تشمل المتوفين والمسافرين للخارج لمدة تزيد علي ٦ شهور، والأسماء المكررة في أكثر من بطاقة تموينية والأفراد المقيدين بالخطأ ، مشيرًا إلي أنه علي كل مواطن منهم التوجه للمكتب المقيد به لاستيفاء الإجراءات.

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