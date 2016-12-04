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الخطوط الجوية التركية تشترى طائرة الرئيس التونسى الأسبق بن على

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الخطوط الجوية التركية تشترى طائرة الرئيس التونسى الأسبق بن على الخطوط الجوية التركية تشترى طائرة الرئيس التونسى الأسبق بن على

>أ ف ب

بيعت طائرة ايرباص-340 كانت في الاصل مخصصة للرئيس التونسى الاسبق زين العابدين بن علي، وبقيت جاثمة في فرنسا لسنوات، الى الخطوط الجوية التركية وفق ما اعلنت الأحد لوكالة فرانس برس مسئولة في الخطوط المحلية.

 

وقالت آمال بورقيبة مديرة العلاقات الخارجية في الخطوط التونسية، ان الطائرة التي كانت رابضة في بوردو جنوب غرب فرنسا، بيعت للخطوط الجوية التركية مقابل 181 مليون دينار تونسي 73 مليون يورو.

 

ولم يعرف تاريخ ابرام الصفقة.

 

والطائرة التي كانت مخصصة للديكتاتور بن علي الذي اطيح به العام 2011، كانت وصلت خريف 2010 الى بوردو لعمليات تغيير اجرتها شركة سابينا تكنيكس للصيانة.

 

وبحسب صحيفة "سود ويست" الفرنسية، فان بن علي كان استقل هذه الطائرة مرة واحدة لتجربتها قبل عمليات تغيير تناسب استخدامها من قبل رئيس دولة.

 

وكانت الخطوط الوطنية التونسية وضعت هذه الطائرة للبيع في يناير 2012. وقالت حينها انها خضعت لعمليات تغيير كلاسيكية "لتكون ملائمة لتنقلات رئيس الدولة".


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