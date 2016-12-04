أخبار المغرب اليوم.. اعتقال عنصرا بتنظيم داعش على علاقة بخلية باريس

كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار المغرب اليوم على اعتقال السلطات المغربية عنصرا فى تنظيم داعش الإرهابى كان يعمل وسيطا بين قادة التنظيم وخلية فككتها السلطات الفرنسية الشهر الماضي.

وتناولت أخبار المغرب اليوم بيان وزارة الداخلية المغربية قالت فيه: "أن المعنى بالأمر التقى، فى إطار هذه المهمة التنسيقية، بمبعوثى التنظيم على مستوى الحدود التركية السورية، حيث تلقى تعليمات من طرف قيادة هذا التنظيم الإرهابى بهدف إبلاغها إلى أحد العناصر الذين تم اعتقالهم داخل التراب الفرنسى والذين كانوا يحضرون لتنفيذ اعتداءات إرهابية".

وكانت فرنسا قالت الشهر الماضى إنها تمكنت من إحباط هجوم محتمل بعد أن اعتقلت سلطاتها الامنية 7 أشخاص بعضهم حاربوا فى صفوف تنظيم داعش فى سوريا.

فيما قالت أخبار المغرب اليوم أن المغرب ونيجيريا أعلنا عن إطلاق مشروع يخصّ إنجاز خط إقليمى لأنابيب الغاز يربط نيجيريا بمجموعة من بلدان غرب إفريقيا والمغرب، وذلك خلال حفل ترأسه أمس السبت العاهل المغربى محمد السادس والرئيس النيجيرى محمدو بخاري، بالقصر الرئاسى فى أبوجا.

وجاء فى بيان مشترك تلاه وزيرا الخارجية للبلدين، صلاح الدين مزوار وجيوفرى أونياما، أن المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية تعلنان عن "تدارس واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل النهوض بمشروع خط إقليمى لأنابيب الغاز سيربط موارد الغاز لنيجيريا والعديد من بلدان غرب إفريقيا والمغرب".

وأشار البيان بأنه سيتم "تصميم خط الأنابيب بمشاركة جميع الأطراف المعنية بهدف تسريع مشاريع الكهربة فى المنطقة بكاملها، مشكلا بذلك أساسا لإحداث سوق إقليمية تنافسية للكهرباء يمكن أن يتم ربطها بالسوق الأوروبية للطاقة وتطوير أقطاب صناعية مندمجة فى الجهة فى قطاعات من قبيل الصناعة والأعمال فى المجال الفلاحى والأسمدة".