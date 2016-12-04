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ننشر جدول نهائى دورى السلة بمشاركة الأهلى والزمالك

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ننشر جدول نهائى دورى السلة بمشاركة الأهلى والزمالك ننشر جدول نهائى دورى السلة بمشاركة الأهلى والزمالك

>ياسمين يحيى

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة برئاسة خالد القوصى عن جدول مباريات الدورة المجمعة الثانية من نهائى دورى المرتبط، والذى تأهل إليها 6 فرق، وهم الأهلى والزمالك وسبورتنج، والجزيرة، والجيش والاتحاد السكندرى.

 

تنطلق مباريات الدورة المجمعة الثانية فى الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجارى، بصالة المجلس القومى للرياض بـ6 أكتوبر.

 

فى اليوم الأول الخميس 8 ديسمبر يلتقى كل من سبورتنج مع الجيش، الأهلى مع الاتحاد، الجزيرة مع الزمالك، وفى اليوم الثانى الجمعة 9 ديسمبر يلتقى سبورتنج مع الجزيرة، الزمالك مع الأهلى، الاتحاد مع الجيش، اما اليوم الثالث فيتقابل كل من الجزيرة مع الاتحاد، الأهلى مع سبورتنج، والجيش مع الزمالك، وتقام جميع المباريات بدون جماهير.


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