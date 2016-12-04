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الجيش السورى يعرض على مقاتلى المعارضة مغادرة حلب أو مواجهة الموت

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الجيش السورى يعرض على مقاتلى المعارضة مغادرة حلب أو مواجهة الموت الجيش السورى يعرض على مقاتلى المعارضة مغادرة حلب أو مواجهة الموت

>دمشق (أ ش أ)

قال الجيش السورى اليوم الأحد، أنه عرض على مقاتلى المعارضة المحاصرين شرقى حلب فرصة مغادرة المدينة وإلا فإن "الموت سيكون مصيرهم".

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" عن المتحدث باسم الجيش العميد سمير سليمان قوله: إن "هؤلاء الذين سيختارون البقاء سيواجهون الموت لا محالة"، مضيفا "سنواصل القتال حتى نتمكن من استعادة الاستقرار والأمن فى كل أحياء حلب".

وأشار إلى أن الجيش السورى استعاد أكثر من 50% من الأحياء شرقى حلب، لافتا إلى أن جهود استعادة السيطرة على الأحياء التاريخية لحلب- الشهيرة باسم (حلب القديمة)- ستكون الأكثر صعوبة، مشددا على أن الجيش سيستخدم المشاة والقوات الخاصة للسيطرة على كافة أرجاء المدينة خلال أسابيع.

وتسبب تقدم القوات الحكومية فى عمليات نزوح كبيرة للسكان، وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 31 ألفا فروا بالفعل من منازلهم إما إلى مناطق تحت سيطرة أو مناطق كردية أو إلى مسافات أعمق فى المنطقة المحاصرة.

من ناحية أخرى أعرب المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا عن أمله فى التوصل إلى صيغة ما لتجنب ما أسماه "معركة مروعة" فى حلب، متوقعا سقوط شرق حلب فى يد قوات النظام مع نهاية العام .. حسبما ذكرت قناة (العربية الحدث) اليوم الأحد .

وتتزامن تصريحات دى ميستورا مع ما كشفه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف حول محادثات روسية أمريكية لضمان انسحاب كل المعارضين دون استثناء من شرق حلب، وهو ما اعتبرته المعارضة تراجعا عما تم التوصل إليه فى محادثاتها مع الروس برعاية تركية.

من جانبه، اتهم الائتلاف الوطنى السورى روسيا بالسعى لتفريغ حلب من المدنيين والمعارضة المسلحة للحفاظ على بقاء نظام الأسد.

من جهة أخرى شدد رامى عبد الرحمن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، على أن زيادة أعداد النازحين لا تهم المجتمع الدولى، وأن الشعب السورى وحده من يعانى.

وأوضح عبد الرحمن- فى اتصال هاتفى مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد، أن قوات النظام السورى تحاول السيطرة على حى "الميسر" والتقدم غربا باتجاه حى "القاطرجى" فى حلب، وذلك فى ظل المقاومة الشرسة فى حى الميسر وأطراف حى طريق الباب.

وأضاف أن تقدم قوات النظام فى حلب الشرقية أصبح بطيئا بعد تقدمها على محور الصاخور وسليمان الحلبى، وتمكنها من حصار القسم الشمالى من الأحياء الشرقية، والسيطرة على أكثر من 60% من أحياء المدينة الشرقية.

وتابع مدير المرصد السورى قائلا إن فصائل المعارضة استعادت السيطرة على غالبية حى الشيخ سعيد، وقتلت 12 عنصرا على الأقل من قوات الجبهة العراقية والمسلحين الموالين للنظام، لافتا إلى تقدم قوات النظام فقط فى حى الشيخ سعيد، إلا أنه لم يقع تحت سيطرتها.


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