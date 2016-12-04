10 مدن عالمية تشارك بالمنتدى الأول لمؤشر الابتكار في التنقل الحضري بدبي

افتتح مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات المنتدى الأول الذي استضافته الهيئة لمؤشر الابتكار في التنقل الحضري والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

عقد المنتدى في فندق رويال ميراج بدبي بحضور ممثلي 10 مدن هي : أبوظبي ودبي وبرشلونة والدار البيضاء واسطنبول وجوهانسبرغ وأبوجا وفينا وهلسنكي وساو باولو.

حضر افتتاح المنتدى عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمتخصصين في الهيئة.

وقال الطاير إن مؤشر الابتكار في التنقل الحضري الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم ويهدف إلى مشاركة الدول المتقدمة في هذا المجال للتعرف إلى أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في مجال التنقل.

وأضاف ان مؤشر الابتكار في التنقل الحضري يرتكز على 3 ركائز هي : الجاهزية، والتطبيق، وجودة الحياة، حيث تم تأسيس المؤشر من خلال عقد مقارنات معيارية على مستوى الجهات المعنية بقطاع النقل والمواصلات حول العالم وتحديد مجالات الابتكار في هذا القطاع وتنظيم ورش عمل داخلية إلى جانب ورش عمل مع متخصصين في مجال النقل الحضري.

وأشار الى تطبيق النسخة الأولى من المؤشر في 5 مدن كبرى هي لندن وهلسنكي وسنغافورة وساو باولو إضافة إلى دبي.. مؤكدا أن المؤشر يهدف في الأساس لتعزيز التعاون والاستفادة بين المدن وإجراء المقارنات المعيارية في مجال الابتكار في التنقل وتوفير شبكة معلوماتية عن المدن المتقدمة بمجال التنقل المبتكر وتصنيف ومقارنة مختلف ركائز ابتكار التنقل التي يقيسها مؤشر الابتكار في المناطق الحضرية وصولا للتحسين والتطوير الذاتي من خلال الاحتكاك وتبادل الخبرات واستخدام الرموز والمؤشرات المشتركة.

وأعرب عن سروره بتأكيد 20 مدينة عالمية رغبتها في المشاركة في مؤشر الابتكار في التنقل الحضري حيث تضم القائمة الإضافية كلا من عمان، وأمستردام، وكوالالمبور، ومونتريال، وميونيخ، ووارسو، ونيويورك، وسيدني، وطوكيو، ونيروبي.. مشيرا إلى أن المؤشر يستهدف الوصول إلى 30 مدينة عالمية في النسخة الأولى من إطلاقه.

وقال الطاير انه سيتم في الفترة المقبلة تجميع البيانات وقياس المؤشر عن المدن المختارة وتحليلها وإعداد التقارير ذات العلاقة فيما سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الأولى في مؤتمر الاتحاد العالمي للمواصلات العامة المزمع عقدها في مونتريال مايو 2017 مع استمرار تطبيق المؤشر بشكل دوري من خلال الاتحاد العالمي للمواصلات العامة.

وتم خلال المنتدى عرض مشروع مؤشر الابتكار في التنقل الحضري وتقديم عروض تقديمية عن المدن المشاركة في المؤشر.

كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني لمؤشر الابتكار وعقد جلسة عصف ذهني لمناقشة البيانات اللازمة للمؤشر وتنظيم جولة للوفود المشاركة في مدينة دبي باستخدام ترام دبي ومترو دبي وحافلات المواصلات العامة.

> يشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات اعتمدت خلال الفترة الماضية استراتيجيتها للابتكار والتي ترتكز على 3 محاور رئيسة هي : الريادة والتفوق والتأثير بهدف تمكين الهيئة من تقديم الابتكارات الملهمة حاضرا ومستقبلا، حيث يعد الابتكار هو التغيير الاستثنائي الذي يدفع لتطوير وتحسين المنتجات والخدمات وطرق العمل بما يحقق قيمة مضافة مستدامة لكل فئات المجتمع.

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