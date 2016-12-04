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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا على بعض المناطق والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة على البحر غربا وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف.

حركة الرياح .. شمالية غربية / 10 - 20 /30  كم/ساعة بوجه عام تصل إلى 45 كم / ساعة على الخليج العربي.

البحر .. مضطرب الموج غربا يصبح متوسط ليلا وارتفاع الموج 2 / 3 أقدام قرب الساحل و 4 - 6 - 7 أقدام يصل الى 2 - 4 -5 اقدام ليلا في العمق واعلى مد عن الساعة الثالثة و 24 دقيقة ظهرا وادنى جزر عند الساعة التاسعة و 22 دقيقة صباحا وعند الساعة العاشرة و55 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    30      19              85       35 .
> دبي                        31      21              80       30 .
> الشارقة                   31      19              80       30.
> عجمان                    32      20              75       25.
> أم القيوين                31       17             75        25 .
> رأس الخيمة             33       16             85        35 .
> الفجيرة                   31       21             75       45.
> العين                     32       19              70       25 .
> ليوا                       30      18               95       35 .
> الرويس                  29      20               90       40 .
> السلع                    28       20               90       45.
> دلما                      29      23               85       50 .
> طنب الصغرى          28      22               80       40 .
> طنب الكبرى            28     22               80       40 .
> أبوموسى               28      22               80       40.
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