جنايات السويس تؤجل محاكمة "قاضى الحشيش" لجلسة 8 ديسمبر لسماع الشهود

>السويس- سيد نون
قررت محكمة جنايات السويس، تأجيل محاكمة القاضى السابق "طارق م ز" المتهم بقضية تهريب الحشيش من نفق الشهيد أحمد حمدى، و"يوستينا م ع" 20 عاما طالبة، و"إسلام م ع" 23 عاما، إلى جلسة الخميس المقبل 8 ديسمبر، للاستماع للشهود.
وطلب الدفاع عن القاضى والمتهمين التأجيل للاطلاع على القضية، واستجابت المحكمة لطلب المحامين، حيث قال محمد على محامى المتهمين: "لم نتمكن من تصوير القضية سوى اليوم، ولذلك طلبنا التأجيل للاطلاع".
كما شهدت جلسة المحاكمة، حضور زوجة القاضى المتهم، ووالد المتهمة بالقضية، وحضر أيضا والد المتهم الثالث بالقضية.
ونص قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات الصادر من نيابة السويس، أن المتهمين الثلاثة ألفوا بينهم تشكيلا عصابيا الغرض منه الاتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" داخل البلاد.
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