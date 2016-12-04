جنايات السويس تؤجل محاكمة "قاضى الحشيش" لجلسة 8 ديسمبر لسماع الشهود

السويس- سيد نون

قررت محكمة جنايات السويس، تأجيل محاكمة القاضى السابق "طارق م ز" المتهم بقضية تهريب الحشيش من نفق الشهيد أحمد حمدى، و"يوستينا م ع" 20 عاما طالبة، و"إسلام م ع" 23 عاما، إلى جلسة الخميس المقبل 8 ديسمبر، للاستماع للشهود.

وطلب الدفاع عن القاضى والمتهمين التأجيل للاطلاع على القضية، واستجابت المحكمة لطلب المحامين، حيث قال محمد على محامى المتهمين: "لم نتمكن من تصوير القضية سوى اليوم، ولذلك طلبنا التأجيل للاطلاع".