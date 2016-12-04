التعليم: تناقش وضع امتحان واحد لكل مادة بامتحانات الثانوية مع اختلاف النماذج

كتب محمود طه حسين

عقد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا لمديرى عموم تنمية المواد الدراسية، بحضور الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور مجدى أمين مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

وجه الهلالى بالخروج عن الشكل التقليدى لأسئلة امتحانات الثانوية العامة، وصياغتها بطريقة واضحة وبسيطة حتى يسهل على الطالب فهمها.

تم خلال اللقاء حسب بيان اليوم مناقشة شكل الورقة الامتحانية، وكيفية توزيع الأسئلة بها، تم مناقشة عدة مقترحات كان من أهمها وضع امتحان واحد لكل مادة، وطباعته على عدة نماذج منه، مع مراعاة اختلاف كل نموذج عن الآخر، والحرص على وجود نسبة 30% من الأسئلة تخاطب المستويات العليا للتفكير.

كما وجه الهلالى بضرورة الانتهاء من إعداد نماذج للامتحانات التجريبية؛ بالشكل المقترح؛ لتأهيل وتدريب الطلاب عليها، وتطبيقها فى المدارس، ورفعها على الموقع الإلكترونى للوزارة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة وضع معايير جديدة لتقنين طباعة الكتب الدراسية على أن تكون البداية بالصف الأول الثانوى فقط، وتتمثل فى رفع المناهج على الموقع الإلكترونى للوزارة بنظام (pdf)، وكذلك إتاحتها بالنظام التفاعلى على الموقع، وعلى أسطونة مدمجة توزع على كل طالب، والاقتصار على طباعة عدد محدود من الكتب يتم تزويد المكتبات المدرسية بها، لكى تكون متاحة للطلاب، وكذلك عدم طباعة القصص المقررة على الطلاب، والاقتصار على إتاحتها على موقع الوزارة.

كما وجه الوزير بضرورة تنمية مهارات الاستماع والتحدث للغات الأجنبية لدى الطلاب، من خلال التعاون مع الجهات الدولية لتطوير هذا الجانب، والبحث عن آليات جديدة لتقييم الطلاب فى هاتيين المهارتيين كجزء من اختبار المادة.