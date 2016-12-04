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البورصة تربح 4.2 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع.. ومؤشرها يصعد بـ 0.72%

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البورصة تربح 4.2 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع.. ومؤشرها يصعد بـ 0.72% البورصة تربح 4.2 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأسبوع.. ومؤشرها يصعد بـ 0.72%

استهلت البورصة تعملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على ارتفاع ارتفاع جماعي، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجانب.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 4.2 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 7. 575 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 3. 1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 72. 0%، ليبلغ مستوى 41. 11631 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 87. 0%، ليبلغ مستوى 63. 467 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا، الذي أضاف نحو 68. 0%، ليبلغ مستوى 2. 1095 نقطة.

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