الثلاثاء المقبل.. «نصير شمة» يعزف عشر مقطوعات موسيقية جديدة بحفلة فى الأوبرا

أختار الموسيقار العراقى “نصير شمة “، عنوان ” لم لا ” لأحدث مشاريعه الموسيقيه ،ويقدم لأول مرة عشر مقطوعات منه بالحفل الذى يحييه فى الثامنة مساء الثلاثاء 6 ديسمبر على المسرح الكبير بالأوبرا.

نصير، وصف تجربته بالمبتكرة، موضحا أنها تقوم على مزج انغام الة العود مع الاوركسترا المعاصر لملاحقة التطور الموسيقى، مع الحفاظ على هوية الة العود ، وروح المقامات الشرقية .

وأشار كذلك إلى ان هذه التجربة الفريدة من نوعها تخاطب الجيل الجديد، حيث يهدف من خلال الحانه للوصول لكل الاعمار والاجيال، املا ان تبقى الة العود متجددة ومتطورة تنتقل باصالة الحانها وتقنيات عزفها المتفردة من جيل الى جيل .