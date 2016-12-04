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مباحث منيا القمح بالشرقية تضبط تشكيل عصابي متهم بقتل شخص أثناء سرقته

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مباحث منيا القمح بالشرقية تضبط تشكيل عصابي متهم بقتل شخص أثناء سرقته مباحث منيا القمح بالشرقية تضبط تشكيل عصابي متهم بقتل شخص أثناء سرقته

التشكيل العصابي

أعلنت مديرية أمن الشرقية أن مباحث منياالقمح بإشراف اللواء هشام خطاب ورئاسة الرائد أحمد حسن تمكنت من كشف غموض مقتل شاب علي ايدي تشكيل عصابي أثناء محاولة سرقة دراجته البخاريه بالإكراه ناحية المركز.

وقال مصدر أمني أن فريق فريق بحث جنائي برئاسة العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية بالشرقية وشارك فيه العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائي بجنوب الشرقية من ضبط 3 متهمين وهم هاشم صبري عبدالرحمن 18 سنه مقيم قرية العاقوله بدائرة المركز وأحمد صبري عبدالخالق 21 سنه ومقيم بنفس المنطقة ونبيل محمود عبدالرحمن 18 سنه ومقيم عزبة القصالي بدائرة المركز وبحوزتهم بندقيه أليه و63 طلقة وذلك لقتلهم شخص أثناء محاولة سرقته بالإكرة يوم الاربعاء الماضي.

وأضاف المصدر أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمه وتم إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق تحت إشراف المستشار إسلام حشيش رئيس نيابة منيالقمح.

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