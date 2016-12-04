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‏19 فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب بإحالة سامح عاشور لمجلس تأديب

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‏19 فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب بإحالة سامح عاشور لمجلس تأديب ‏19 فبراير.. الحكم فى دعوى تطالب بإحالة سامح عاشور لمجلس تأديب

سامح عاشور- نقيب المحامين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز دعوى مصططفى شعبان المحامى، التى يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة، للحكم بجلسة 19 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحاميين.

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك فى الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.‏

 

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