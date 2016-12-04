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بتكلفة 693 مليون جنيه.. وزير النقل يضع حجر الأساس لتطوير طريقي الخارجة والداخلة

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بتكلفة 693 مليون جنيه.. وزير النقل يضع حجر الأساس لتطوير طريقي الخارجة والداخلة بتكلفة 693 مليون جنيه.. وزير النقل يضع حجر الأساس لتطوير طريقي الخارجة والداخلة

وضع الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، حجر الاساس لتطوير طريقي “الخارجة- أسيوط”، و”الخارجة- الداخلة” بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، وقيادات هيئة الطرق والكباري.

وقال الدكتور جلال سعيد إن أعمال تطوير طريق “الخارجة- أسيوط” تبلغ تكلفتها 80 مليون جنيه وتنفذها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بطول 30 كم شاملة ازدواج المسافة من الكم 16 إلى الكم 30 في مدة تنفيذ تبلغ 18 شهرًا، مشيرا إلى أن أعمال تطوير وتقوية وإعادة رصف وتوسعه طريق “الخارجة- الداخلة” بطول 42 كم بتكلفة 71 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور جلال سعيد أن هذين المشروعين يدخلان ضمن 5 مشروعات تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة لطرق المحافظة بإجمالي أطوال 257 كم وتكلفة مالية مقدارها 693 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من مشروعات طرق بالمحافظة خلال عام 2015 بإجمالي 266 مليون جنيه.

وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة تنفذ عددًا كبيرًا من مشروعات الطرق بمحافظة الوادي الجديد، ومنها تنفيذ طريق “الفرافرة- عين دلة” بطول 84 كم بتكلفة 412 مليون جنيه والذي بلغت نسبة التنفيذ به 85% ويدخل ضمن المشروع القومي للطرق، ويهدف إلى خلق آفاق جديدة للتنمية في الوادي الجديد مع المشروعات القومية الجديدة بالمحافظة.
> ثم تفقد الدكتور جلال سعيد بعض مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل في نطاق المحافظة حيث تفقد الوزير أعمال رصف طريق “الخارجة- باريس” بتكلفة 76 مليون جنيه.

ووجَّه الوزير بضرورة مراعاة مقاييس الجودة في أداء الأعمال مع الالتزام الكامل لإنهاء جميع الأعمال المقررة في المواعيد المحددة لها، ووضع علامات إرشادية بمناطق العمل لتلافي وقوع بالطرق أثناء عمليات التطوير و الرصف.

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