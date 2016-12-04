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تأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية عن القرضاوي

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تأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية عن القرضاوي تأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية عن القرضاوي

يوسف القرضاوي

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من، أحد المحامين ضد الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمي بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عنه لخيانة الدولة المصرية وانتمائه لدولة قطر، والتحريض ضد الجيش والشرطة، لجلسة 5 مارس المقبل.

كان طارق محمود، المحامي، أقام الدعوى القضائية وطالب فيها بإسقاط الجنسية عن القرضاوى واتهمه فيها بالتحريض ضد الجيش المصري بشكل ساخر من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة واتهامه الجيش بقتل شعبه ، ووصف الجيش الإسرائيلى بأنه أفضل منه إلى جانب دعوته لمسلمى العالم بالجهاد في ضد المؤسسة العسكرية والشرطية.

 

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