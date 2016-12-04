أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية “فض اعتصام النهضة” لـ4 يناير

Google+ Print
تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية “فض اعتصام النهضة” لـ4 يناير تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية “فض اعتصام النهضة” لـ4 يناير

محاكمة – أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار سامح سليمان، تأجيل محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام النهضة” لجلسة 4 يناير لاستكمال سماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة االمستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا