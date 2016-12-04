تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية “فض اعتصام النهضة” لـ4 يناير

قررت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار سامح سليمان، تأجيل محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام النهضة” لجلسة 4 يناير لاستكمال سماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة االمستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور خالد الزناتى وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.