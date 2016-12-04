عمر الأيوبى يكتب: سر رحيل الثعلب الصغير عن القناة القطرية

حازم إمام واحد من المواهب النادرة فى تاريخ الكرة المصرية والأفريقية والعربية، يعشقه الأهلاوية والزملكاوية والإسماعيلاوية والبورسعيدية والإسكندرانية وكل الأندية المصرية ليس لمهاراته فقط، لكن لأخلاقياته العالية وأدبه الجام، الذى لا يتكرر كثيرا فى الملاعب، فضلا عن كونه امتدادا للثعلب الكروى الراحل حمادة إمام أسطورة الزمالك فى عقد الستينيات.

رحل حازم إمام بشكل هادئ عن قنوات "بى أن سبورت" القطرية، الجزيرة الرياضية سابقا، مؤكدا أنه لا توجد مشاكل فى الوقت، الذى خرجت التسريبات من القطريين أنها استغنت عن الثعلب الصغير لعدم التزامه بالتعاقد والظهور فى قنوات أون سبورت المصرية، مع كلام عن عدم تركيز النجم الكبير خلال عمله بمقطع يلعب على التليفون.

العالمون ببواطن الأمور يتأكدون أن مسئولى "بى أن سبورت" القطرية يعيشون حالة من الذعر منذ إقبال أون سبورت المصرية على المنافسة فى شراء حقوق بطولات أفريقية للمنتخبات والأندية والمزاحمة بشكل فعال، بداية من التوجه للشركة الفرنسية المالكة للحقوق فى أول خطوات منع الاحتكار السيئ البعيد عن الاحترافية والمغلف بأغراض سياسية.. وبعدها كان الذعر لمسئولى "بى أن سبورت" فى شراء مسئولى برزنتيشن وأن سبورت لحقوق مباريات المنتخب الوطنى الأول فى تصفيات كأس العالم 2018، والتى أصابتهم بالصدمة خاصة ما الظهور الرائع فى التنظيم لكتيبة محمد كامل ورجاله والإخراج التليفزيونية والاستوديوهات، التى ظهر فيها تألق سيف زاهر ومدحت شلبى وأحمد جمال مع نجوم التحليل حازم إمام وفاروق جعفر وطه إسماعيل وهانى رمزى وعلى ماهر وأيمن يونس وغيرهم، وبالطبع كان الثعلب الصغير هو الضحية للغضب والشعور بالخوف من نجاح المصريين فى خطف أنظار جميع مشاهدى مصر والوطن العربى وأفريقيا، وكان التركيز على الثعلب ومحاولة منعه من الظهور فى أون سبورت مستميتة مع ضغوط كبيرة وإغراءات مالية رفضها الثعلب الصغير، مؤكدا أنه تعاقد منذ سنوات مع القناة القطرية بشرط عدم الحصرية وحق جماهيره فى مصر مشاهدته على الشاشات المصرية، وارتضى مسئولو قطر بهذا فى قناة الحياة واللقاءات الأخرى ببرامج التوك شو فى مصر، لكن مع أون سبورت الأمر اختلف فى ظل وجود اتجاه واضح للقناة المصرية للمزاحمة على البطولات العالمية، فتراجعوا عن اتفاقهم مع حازم إمام تحديدا، لأنه صاحب شعبية طاغية والثعلب رفض المساومات القطرية وتجاهل الدولارات حفاظا على حب أهل بلده له.

حازم إمام نجم كبير خرج من بطن العسكرية المصرية، والده حمادة إمام أحد رجال المؤسسة العسكرية ونجوميته لم ولن تهتز بالرحيل عن "بى أن سبورت" الخاسرة بالتأكيد من غياب الأسطورة المهذب حبيب الملايين.