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إحالة مسئول شئون الطلبة للتحقيق وإنذار لمدير ووكلاء مدرسة تلات بالفيوم

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إحالة مسئول شئون الطلبة للتحقيق وإنذار لمدير ووكلاء مدرسة تلات بالفيوم إحالة مسئول شئون الطلبة للتحقيق وإنذار لمدير ووكلاء مدرسة تلات بالفيوم

>الفيوم – رباب الجالى

قام اليوم الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم يرافقه وكيل المديرية بزيارة مدرسة تلات الإعدادية والثانوية ، لتفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة وقاما بمتابعة الفصول الدراسية.

 

وأنذر وكيل التعليم بالفيوم، مدير المدرسة والوكلاء وطالب بضرورة تفعيل المجموعات الدراسية وترقيم واعتماد دفاتر التحضير وضرورة وجود علم والقوائم وجدول الحصص فى كل فصل بالمدرسة، وحول مسئول شئون الطلبة للمرحلة الثانوية بالمدرسة للتحقيق لعدم انضباط السجلات الخاصة بالطلبة وعدم إرسال إنذارات للطلاب المتغيبين .

 

وتابع وكيل الوزارة الفصول الدراسية للمرحلة الإعدادية أثناء تدريس مادة الرياضيات وأثناء تدريس مادة اللغة العربية وناقش الطلاب علمياً على السبورة.كما قام وكيل الوزارة بمتابعة فصول الصف الثالث الثانوى أدبى.

 

كما زار وكيل الوزارة مدرسة أبو شنب بالعجميين للتعليم الأساسي، والمدرسة تتكون من 11 فصل رياض أطفال وابتدائى وإعدادى، وتابع سير العملية التعليمية بالمدرسة وأشاد بمستوى التلاميذ وبنظافة المدرسة والفصول وانتظام العملية التعليمية، وحث الجميع على ضرورة التسلح بالعلم وأن ننهض بالتعليم والعملية التعليمية، وضرورة الحضور مبكراً والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني.

 

وتفقد حجرة التربية الفنية والاقتصاد المنزلى ومعمل الشبكات وأشاد بتفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة.


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