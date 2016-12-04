توقيع بروتوكول مع الصندوق الاجتماعى لترميم 4 مدارس وانشاء 4 طرق بالبحيرة

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على مساهمات الصندوق الاجتماعي للتنمية ودوره في تمويل العديد من مشروعات البنية التحتية بنطاق المحافظة في قطاعات الصحة والطرق والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي ومراكز الشباب.



> جاء ذلك خلال توقيعه البروتوكول التكميلي مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بشان ترميم وصيانة 4 مدارس بمدن ومراكز المحافظة بتكلفة 5 مليون جنية يتم الانتهاء منها خلال أربعه أشهر .



> ويشمل البروتوكول ترميم وصيانة مدرسه المسين بالدلنجات بتكلفه 700 آلف جنيه و ترميم وصيانة مدرسه عز الدين الابتدائية بكوم حمادة بتكلفه مليون جنيه وكذلك ترميم وصيانة مدرسه حافظ إبراهيم بحوش عيسى بتكلفه 2 مليون واخيرا ترميم وصيانة مدرسه عزبة منصور برشيد بتكلفة مليون و300 آلف جنيه.

> كما يشمل البروتوكول إنشاء ورصف عدد 4 مشروعات طرق بأطوال نحو 3 كيلو متر بتكلفه 4 مليون جنيه.

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> يذكر ان محافظ البحيرة قد وقع بروتوكول مع الصندوق الاجتماعي فى يونيو 2015 بقيمة 20 مليون جنيه لصيانة وترميم عدد 31 مدرسة بمدن ومراكز المحافظة وتم الإنتهاء منها ودخولها الخدمة هذا العام كما وقع بروتوكول مماثل مع الصندوق فى مايو 2016 بقيمة 6 مليون جنيه لرصف وإنشاء طرق ريفية بأطوال 6,1 كم بمراكز المحافظة.

من جانبه اكد محمد وجيه خالد مدير فرع الصندوق الاجتماعى بالبحيرة على التنسيق التام مع المحافظة لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية منها تمويل 214 مشروع باجمالى 26 مليون جنيه من خلال البنوك وتمويل عدد 144 مشروع بإجمالى 16 مليون و 590 ألف جنيه من خلال الاقراض المباشر .



> وكذلك تمويل عدد 13340 مشروع بإجمالى 111مليون و507 آلف جنيه من خلال الاقراض المتناهى .

> مضيفا ان اجمالى مشروعات المنح المقدمة للجمعيات الأهلية قد بلغت 22 مليون جنيه لعدد 22 جمعية هذا بالإضافة إلى جهود الصندوق في مجال تنظيم المعارض والندوات بمراكز ومدن المحافظة .

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