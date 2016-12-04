"الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء": إنشاء محطة توليد بقنا ب1.5مليار دولار

قنا - هند المغربى

حضر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وعدد من قيادات شركات الوجه القبلي للكهرباء ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من أعضاء مجلس النواب مؤتمرا بعنوان " المشورة الجماهيرية لمشروع محطة توليد كهرباء قنا البخارية بقدرة ١٣٠٠ ميجا وات "، وكشف المهندس إبراهيم الشحات، رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، إنه يجرى حالياً إنشاء محطة توليد كهرباء بمنطقة المراشدة ، بمحافظة قنا بتكلفة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، بقدرة 1300 ميجا وات.

وأشار الشحات خلال المؤتمر أن المشروع يستغرق ٣ سنوات ويساهم في تنمية المحافظة والمحافظات المجاورة من خلال توفير فرص عمل تبلغ ٣٣٠٠ فرصة عمل منها ٣٠٠٠ فرصة غير مباشرة و٣٠٠ دائمة لتشغيل المحطة، كما تساهم في توفير الطاقة الكهربائية لمشروعات الإسكان والزراعة والصناعة واستقرار الطاقة لجنوب الصعيد.

وأشار الشحات إلى أن المحطة تتضمن وحدتين قدرة كل واحدة منها ٦٥٠ ميجا وات فتعمل عن طريق الغاز الطبيعي وفقًا لاحدث التكنولوجيا العالمية في هذا الشأن، مؤكدًا أنه ليس لها أضرار على البيئة المحيطة.

وأوضح " الشحات" أن العامين الماضيين شهدا إضافة ١٨٥٠ ميجا وات بتكلفة بلغت مليار ونصف المليار دولار ضمن الخطة العاجلة للقضاء على مشكلة توليد الكهرباء من خلال إنشاء محطات توليد بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج إضافة إلى ٤٨٠٠ ميجا وأت بالشبكة الكهرباء بمحطة كهرباء بني سويف العملاقة بمنطقة " غياضه " بتكلفة مليارى يورو مشيرا أن المرحلة الأولى بدأت تشغيلها و إطلاق التيار على الشبكة القومية نهاية شهر نوفمبر الماضي وسيتم استكمالها في ديسمبر الجاري .

وأوضح أنه جاري إنشاء مشروع محطة توليد الكهرباء تبعد عن مدينة بني سويف ٣٥ كيلو شمالا بقدرة ٦٥٠ ميجاوات باستثمارات مليار و٢٥٠ مليون دولار ما يعادل ٢٢ مليار ونصف المليار جنيه موضحًا إلى أنه جاري إنشاء محطة توليد كهرباء الوالدية بأسيوط بقدرة ٦٥٠ ميجاوات باستثمارات ٧٥٠ مليون دولار.

من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا إن المؤتمر يهدف للتعرف على ما سيتم من إجراءات للحفاظ على البيئة إضافة إلى ما سوف يساهم المشروع من الحد من مشكلة انقطاع الكهرباء لافتًا إلى أن المحطة مقامة على تكنولوجيا نظيفة وفقا لاحدث الأنظمة لهذا الشأن.