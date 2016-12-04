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هيئة الاستعلامات بالغربية تنظم ندوة "بنحب مصر ونحميها" لتوعية المواطنين

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هيئة الاستعلامات بالغربية تنظم ندوة "بنحب مصر ونحميها" لتوعية المواطنين هيئة الاستعلامات بالغربية تنظم ندوة "بنحب مصر ونحميها" لتوعية المواطنين

>الغربية - إسلام الخياط

نظم مركز إعلام زفتى التابع لهيئة الاستعلامات بالغربية بالتنسيق مع التوجيه الاجتماعى وإدارة المدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية بزفتى ندوة إعلامية تحت عنوان "بنحب و نحميها".

 

وبدأت الندوة بالسلام الجمهورى والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء ثم تحدث رمزى الحسانين يوسف كبير أخصائى الإعلام موضحاً مكانة مصر بين الأمم وتكريم الله لها وشهادة رسول الله للجندى المصرى بأنه خير أجناد الأرض، فالجيش المصرى هو حصن الأمان للوطن العربى كافة، ويجب أن يقف الشعب المصرى جنباً إلى جنب مع الجيش من أجل استقرار الوطن وبالعلم والعمل ترتقى الأمم. 

 

كما دار حوار نقاشى بين الطلاب والمحاضرين وطالبوا من وزارة التعليم الفنى بضرورة تطوير الورش بالمدارس، وإمدادها بأحدث المعدات والماكينات والعمل على مد فترة التدريبات لتكون فى الإجازة الصيفية لكى يصبح الطالب مؤهلاً بعد التخرج، ويكون هذا مقابل حافز مادى من ناتج بيع المنتج الذى ينتجه الطالب، وهذا يجعل المدرسة مصنعا صغيرا يتدرب فيها الطالب على كيفية العمل وإدارة مشروعه الصغير بعد التخرج.


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مصر 365

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