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الموبايل مش بس للكلام دا كمان سبب للأمراض.. تجنبها بـ4 خطوات

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الموبايل مش بس للكلام دا كمان سبب للأمراض.. تجنبها بـ4 خطوات الموبايل مش بس للكلام دا كمان سبب للأمراض.. تجنبها بـ4 خطوات

>كتبت آلاء الفقى

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى"، فإن الموبايل يحتوى على بكتيريا ضارة، حيث وجدت دراسة أن 92% من هواتف المحمول مصابة بالبكتيريا المضرة بالصحة، مما يتطلب منك تنظيف الموبايل يوميا حتى لا تكون صحتك مهددة بالأمراض.

 

وفى هذا الصدد قدم التقرير عددا من الخطوات التى يجب اتباعها لتنظيف الموبايل والوقاية من الأمراض، وتتضمن الآتى:

1. مسح الموبايل عدة مرات بأدوات تنظيف:

فهناك العديد من المناديل المضادة للبكتيريا، ولكن يمكنك أيضا الحفاظ على قطعة من الألياف لمسح الهاتف بها فى المنزل واستخدام محلول التنظيف الخاص بك عن طريق خلط الكحول والماء المقطر أو يمكنك مزج الخل الأبيض والماء المقطر لتنظيف الموبايل.

 

2.استخدام خلة الأسنان:

لأن يساعد على تنظيف الزوايا الصغيرة فى الهاتف المحمول، التى من الصعب الوصول إلى تنظيفها، لذا فإن استخدام المسواك يعمل على طرد البكتيريا.

 

3.يمكن استخدام عيدان القطن لمسح الموبايل:

فمن الأفضل استخدام العيدان القطنية بتنظيف الأذن بعد استخدام الموبايل وأخذ قطعة جديدة منها نقعها فى محلول والمسح بها على سطح الهاتف.

 

4.الحرص على تنظيف سماعات الرأس:

 فمن الضرورى إزالة أغطية السيلكون التى توجد على سماعات الرأس، استخدام قطعة من القطن للتنظيف الشامل، ويتم تركها حتى تجف قبل استخدامها.


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