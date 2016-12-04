6 ديسمبر.. طرح أسهم عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر 9.68 جنيه للسهم

وافقت البورصة المصرية، على نشرة طرح شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، لعدد 80 مليون سهم كطرح عام وخاص، بنسبة 40% من إجمالي أسهم الشركة بسعر حده الأقصى 9.68 جنيه للسهم،

وقالت البورصة في بيان اليوم الأحد، إن تلقي وتسجيل الأوامر يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2016، علماً بأنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقاً لنظام الـ Book building.

وأضافت البورصة، أن إعلان السعر النهائي بحد أقصى يوم الأحد 11 ديسمبر 2016، قبل انتهاء الطرح العام بيومين عمل على الأقل، والذي ينتهي في 13 ديسمبر 2016.

وأوضحت أن الشريحة الأولى كطرح عام لبيع حد أقصى من الأسهم نحو 24 مليون سهم، تمثل 30% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، وتمثل 12% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المصدر.

وتابعت: “الشريحة الثانية كطرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة بمجال الأوراق المالية لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 56 مليون سهم تمثل 70% من عدد الأسهم المطروحة للبيع وتمثل 28% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة”.

ويبلغ إجمالي أسهم الشركة 200 مليون سهم.