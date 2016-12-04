اليوم.. نجوم “SNL بالعربي” ضيوف “هنا العاصمة” على CBC

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي اليوم الأحد في تمام التاسعة مساءنجوم الضحك والكوميديا في برنامج SNL بالعربي الذي يذاع حصريا على سي بي سي السبت من كل أسبوع في تمام الحادية عشر مساء.

ويتحدث النجوم عن كواليس البرنامج وما أبرز المواقف التي حدثت لهم أثناء تصويره وهل الجمهور الموجود على المسرح حقيقي وكيف يرون مستقبل البرامج الكوميدية في مصر.

كما يتطرق الضيوف إلى أعمالهم الفنية ورحلتهم في عالم الكوميديا وكيف وصلت تفاعلوا مع فكرة البرنامج ليحقق نجاحا كبيرا بين المشاهدين بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.