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انطلاق «مسيرة الاتحاد» ضمن مهرجان زايد التراثي بعد قليل

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انطلاق «مسيرة الاتحاد» ضمن مهرجان زايد التراثي بعد قليل انطلاق «مسيرة الاتحاد» ضمن مهرجان زايد التراثي بعد قليل

تنطلق بعد قليل «مسيرة الاتحاد» بمشاركة أبناء القبائل من مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة بأبوظبي، متزامنة مع احتفالات اليوم الوطني الـ 45  للدولة، وتجسد معاني التلاحم والتعاضد بين المواطنين فقلوب أبناء القبائل تتوحد وحناجرهم تصدح بحب الوطن لتطلع العالم أجمع على نموذج فريد في الانتماء والوفاء والإخلاص للوطن والقيادة الرشيدة.

وتضم المسيرة الآلاف من أبناء القبائل من إمارات الدولة ويتم تنظيمها سنوياً، وتعبر عما يحمله شعب الإمارات للقيادة الرشيدة من حب ووفاء مجسدة التلاحم والالتفاف حول راية الاتحاد والحفاظ على مكتسباته وما أنجزه القادة المؤسسون.

وستشمل المسيرة العديد من فنون التراث والأهازيج والرقصات الشعبية، التي تجسد الموروث الثقافي والشعبي لأبناء الإمارات.

 

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