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شرطة دبي تطلق خدماتها الذكيّة على خاصيةSIRI في آيفون

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شرطة دبي تطلق خدماتها الذكيّة على خاصيةSIRI في آيفون شرطة دبي تطلق خدماتها الذكيّة على خاصيةSIRI في آيفون

أطلقت الإدارة العامّة للخدمات الذكيّة منصّة ذكيّة لدفع المخالفات المرورية وتقديم الاقتراحات عن طريق استخدام المساعد الذكي" SIRI" على أجهزة آيفون، حيث بات بإمكان كل من يملك تطبيق شرطة دبي الذكيّ على هاتفه استخدام هذه الخاصية ودفع المخالفات المرورية أو تقديم الاقتراحات دون الحاجة للدخول إلى التطبيق.

وأكّد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامّة للخدمات الذكيّة، أن شرطة دبي تعد أول جهة حكوميّة في المنطقة تطوّر هذا النّوع من الخدمات وتمكّن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عن طريق هذه المنصة.

وقال العميد الرزوقي إن شرطة دبي حريصة على التواجد في المنصّات الذكيّة وتعزيز توجّهها في مجال الخدمات الذكيّة، بهدف إسعاد المتعاملين، وبما يخدم أيضاً توجّه الذكيّة عبر إنجاز المعاملات وتقديم الطّلبات والملاحظات والمقترحات والشكاوى، من خلال الهواتف الذكيّة التي باتت في متناول مختلف شرائح المجتمع."

كما أوضح العميد الرزوقي أن المنصّة الجديدة تمكّن المتعاملين من اختصار عدّة خطوات أثناء إنجازهم لأي خدمة ذكية في الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أنه يجب أن يقوم المستخدم في التسجيل في خدمة " mPay " التي تقدمها حكومة دبي الذكية، لتفعيل خاصية الدفع عن طريق بطاقة الائتمان للتمكن من انجاز المعاملة عبر هذه المنصة الذكية، كما تتيح الخاصية أيضا للجمهور إرسال المقترحات بكل يسر وسهولة.

وأشار سامر الخواجة، أخصائي معلومات، مدير المشروع، بأن فريق العمل قد بدأ مباشرة وبتوجيه من مدير الإدارة بعد التحديث الجديد لنظام iOS   بدراسة آلية ربط الخاصية بتطبيق شرطة دبي ومن ثم القيام بتصميم وتطوير هذه الخاصية بإتباع المعايير العالمية على مستوى البرمجة والتصميم وتجربة المتعامل ( UX-UI ).

يذكر أن مبادرة دبي الذكية تهدف إلى تحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم وذلك من خلال 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تعمل على تحسين جودة الحياة في دبي، وترتكز على 6 قطاعات رئيسية تتمحور حول تحقيق أذكى وأسلوب حياة أذكى ومواصلات أذكى وحكومة أذكى وبيئة أذكى وأجيال أذكياء، ضمن 3 محاور رئيسية هي التواصل والتكامل والتعاون.

 

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