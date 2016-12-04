فايزة واصف: الأوضاع في ماسبيرو مؤسفة.. ونحن خربناه بأيدينا

قالت الإعلامية فايزة واصف، مقدمة البرنامج الشهير “حياتى” إن الإعلام زمان يختلف كثيرعن الإعلام الآن من حيث الفكر والأداء والشفافية والموضوعية وغيرها من أساسيات الإعلام الصحيح.

وأضافت “واصف”، خلال استضافتها ببرنامج “لقاء السبت” مع الإعلامية معتزة مهابة، على “راديو 9090″ الأوضاع فى ماسبيرو أصبحت مؤسفة بشكل كبير، حيث أننا قد “خربناه” بأيدينا، لأن الأجيال الأحدث من العاملين داخل ماسبيرو حاليا أصبحوا يبحثون عن الأموال، وأصبح ليس لهم هدف يسعون إليه ، جزء كبير منهم الآن يمتهن عملا لم يكن هدفه منذ البداية، ومن هنا جاء الخلل”.

وتابعت “واصف” الناس الآن أصبحت تدخل المجال الاعلامي بهدف الوصول “للتمثيل”، بمعنى آخر أن “كرسي المذيع” أو “مقدم البرامج” أصبح “باسبور” المرور للوصول إلى “التمثيل” وأنا أمقت المذيع الممثل، وحينها يفشل فى المجالين.

والعمل فى الإذاعة أسهل كثيرًا من العمل أمام شاشات التليفزيون، لأن الأخير صعب جدا، من حيث السيطرة على الصوت والحركة والمخارج، ولا بد أن يلاحظ الإعلامي مخارج الألفاظ، كما أن “التليفزيون” يحتاج شكلا مقبولا وعقلاً كبيرًا، لأنه من الممكن أن تكون المذيعه جميلة الجميلات ولكنها تظهر بشكل غير لائق على الشاشة بسبب مخارج الألفاظ.