متهمو لجان العمليات المتقدمة ينكرون الاتهامات أمام المحكمة

أنكر متهمو لجان العمليات المتقدمة الاتهامات أمام محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين في “لجان العمليات المتقدمة “، وأنكر المتهمون الاتهامات المسندة اليهم، والتي تلاها ممثل النيابة العامة في أمر الإحالة.

وجاء بأمر الإحالة أنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الاول وحتي الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.

وطلب ممثل النيابة تطبيق بنود الإتهام الوارد بأمر الإحالة ، وسألت المحكمة المتهمين عن رأيهم في الإتهامات ، لينكروها قائلي “محصلش”.

وأُسندت للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واغتيال عدد من رجال الجيش والشرطة.